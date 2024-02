Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: un antitumoral de Foghorn a été sélectionné information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Foghorn Therapeutics a annoncé jeudi que Lilly avait sélectionné son candidat FHD-909 en vue d'en assurer le développement clinique.



La société de biotechnologies explique que Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation d'essai clinique pour le FHD-909 dans le courant du deuxième trimestre concernant le cancer du poumon non à petites cellules exprimant le gène BRG1.



Dans un communiqué, l'entreprise basée à Cambridge (Massachusetts) souligne que son FHD-909, un inhibiteur sélectif expérimental de nouvelle génération disponible par voie orale, avait démontré une activité antitumorale significative dans des essais portant sur plusieurs tumeurs bronchiques associées au gène BRG1.



Cotée sur le Nasdaq, l'action Foghorn s'envolait de 21% jeudi matin tandis que le titre Eli Lilly avançait plus modestement de 0,5%.





