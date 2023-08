Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: stable avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 16:05









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un bond de près de 15%, Eli Lilly parvient à se maintenir à son équilibre en début de séance à Wall Street, soutenu par un relèvement de recommandation de 'conserver' à 'achat' chez Jefferies, avec un objectif de cours porté de 430 à 615 dollars.



Revenant sur la publication trimestrielle de la veille, le broker met en avant des données positives de l'étude SELECT dans le traitement de l'obésité, ainsi que des ventes pour Mounjaro qui ont battu de 28% le consensus.



Pour rappel, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis a relevé mardi ses prévisions annuelles, après avoir vu son BPA ajusté et ses revenus croitre de respectivement 69% et 28% au deuxième trimestre 2023.





