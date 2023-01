Eli Lilly: soutient l'accès aux soins avec Direct Relief information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 16:51

(CercleFinance.com) - Eli Lilly et Direct Relief, une organisation humanitaire à but non lucratif, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative visant à élargir l'accès aux médicaments dans les pays à revenu faible et intermédiaire en renforçant la capacité de la chaîne du froid dans 17 pays.



Soutenu par un financement de 1,15 million de dollars de Lilly, Direct Relief achètera et installera environ 150 unités de réfrigération de qualité médicale dans 25 établissements partenaires de Life for a Child en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie du Sud-Est.



'Les efforts visant à élargir l'accès aux médicaments, en particulier à l'insuline, ne sont bénéfiques que lorsque des systèmes de chaîne du froid efficaces sont en place pour les maintenir à la bonne température pendant leur acheminement vers les patients', argumente Leigh Ann Pusey, vice-présidente exécutive en charge des affaires générales et des communications chez Eli Lilly.