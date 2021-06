ELI LILLY : son traitement contre la maladie d'Alzheimer avance

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.

FDA (Food and Drug Administration)

Le laboratoire américain prévoit de soumettre à la FDA une demande de de mise sur le marché de ce médicament, le donanemab, d'ici la fin de l'année sur la base des données de son essai de phase 2. L'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité du donanemab sont en cours d'évaluation dans une étude de phase 3.

(AOF) - La FDA a accordé à Eli Lilly la désignation de thérapie innovante pour son traitement contre la maladie d'Alzheimer. Cette désignation signifie que les indicateurs cliniques préliminaires montrent que le médicament pourrait apporter une amélioration substantielle par rapport aux thérapies disponibles sur un critère d'évaluation cliniquement significatif, et est destinée à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour des maladies graves.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.