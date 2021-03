ELI LILLY: son traitement contre Alzheimer pas aussi efficace qu'espéré

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

L'efficacité du traitement n'est ainsi pas aussi forte que prévu, en particulier sur une mesure de la maladie d'Alzheimer connue sous le nom de CDR-SB. Après 76 semaines, le déclin cognitif et fonctionnel mesuré par le CDR-SB était 23 % plus lent chez les patients sous donanemab, bien que la différence ne soit pas statistiquement significative.

(AOF) - Eli Lilly a publié ce week-end une étude sur les résultats de l'étude de phase 2 portant sur l'efficacité de son traitement contre la maladie d'Alzheimer, le donanemab. Si ceux-ci s'avèrent prometteurs, le donanemab ralentissant de façon constante le déclin cognitif et fonctionnel, avec des fourchettes de 20 à 40 % pour tous les critères d'évaluation secondaires, ils n'ont pas impressionné les analystes qui s'attendaient à mieux.

