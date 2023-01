Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eli Lilly: sollicite la FDA pour une nouvelle indication information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 16:22

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce avoir sollicité la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une demande supplémentaire de nouveau médicament (sNDA) pour les comprimés Jardiance® (empagliflozine), en tant que traitement potentiel visant à réduire les risques de progression de l'insuffisance rénale chronique (IRC) et de décès cardiovasculaire chez les adultes atteints de maladies chroniques.



'Il existe un besoin important de thérapies supplémentaires qui réduisent le risque de progression de la maladie rénale et d'hospitalisations chez les adultes atteints d'IRC', a déclaré Mohamed Eid, M.D., M.P.H., M.H.A., vice-président, Développement clinique et Affaires médicales, Cardio-Rénal-Métabolisme et Respiratory Medicine, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.



'Le fait que la FDA accepte d'étudier la demande constitue déjà un pas en avant important pour les quelque 37 millions de personnes aux États-Unis atteintes d'IRC', a-t-il ajouté.