Eli Lilly signe un accord de 2 milliards de dollars avec Insilico Medicine de Hong Kong pour la mise au point de médicaments par l'IA, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Eli Lilly LLY.N va signer un accord de 2 milliards de dollars avec la biotech Insilico Medicine
3696.HK , cotée à Hong Kong, qui utilise l'intelligence artificielle pour la découverte de médicaments, a rapporté le Financial Times dimanche.
Lilly acquerra les droits exclusifs de vente d'un médicament GLP-1 pour le diabète auprès d'Insilico Medicine, selon le rapport du FT, citant des sources familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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