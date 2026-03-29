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Eli Lilly signe un accord de 2 milliards de dollars avec Insilico Medicine de Hong Kong pour la mise au point de médicaments par l'IA, selon le FT
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N va signer un accord de 2 milliards de dollars avec la biotech Insilico Medicine

3696.HK , cotée à Hong Kong, qui utilise l'intelligence artificielle pour la découverte de médicaments, a rapporté le Financial Times dimanche.

Lilly acquerra les droits exclusifs de vente d'un médicament GLP-1 pour le diabète auprès d'Insilico Medicine, selon le rapport du FT, citant des sources familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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ELI LILLY & CO
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