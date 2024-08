Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: risque de diabète réduit de 94% avec tirzépatide information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé mardi que son médicament-vedette, le tirzépatide, avait permis de réduire de 94% le risque de développer un diabète de type 2 chez les patients adultes prédiabétiques, obèses ou en surpoids.



Plus connue sous les noms commerciaux de Zepbound et Mounjaro, cette molécule administrée en injection de 15 mg une fois par semaine a permis une perte de poids moyenne de 22,9%, contre 2,1% dans le groupe placebo pendant la période de l'étude de phase III, c'est-à-dire sur trois ans.



Au total, le tirzépatide a été évalué chez 1032 adultes prédiabétiques, obèses ou en surpoids sur une durée de 176 semaines suivie d'une période d'observation de 17 semaines, soit un total de 193 semaines.



Les premiers résultats de l'étude, sur une période de six mois (72 semaines), avaient été dévoilés en 2022 dans la revue scientifique New England Journal of Medicine.



Le tirzépatide est un agoniste des récepteurs du GIP et du GLP-1 qui active les récepteurs de ces deux hormones incrétines naturelles, présentes dans l'organisme.



Dans son communiqué, Eli Lilly rappelle que l'obésité touche aujourd'hui plus de 900 millions de personnes dans le monde.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 921,05 USD NYSE 0,00%