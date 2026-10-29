Eli Lilly revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires, les injections amaigrissantes compensant les résultats inférieurs aux attentes de Foundayo ; le cours de l'action s'envole

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* Les médicaments amaigrissants Mounjaro et Zepbound à l'origine des résultats supérieurs aux prévisions au troisième trimestre

* Lilly a indiqué que plus de 500 000 patients ont accès à ses médicaments contre l'obésité via Medicare

* Le médicament contre l'obésité Foundayo reste en deçà des estimations

(Ajout des commentaires d'analystes et d'investisseurs aux paragraphes 4, 6 et 13, ainsi que du commentaire du directeur financier de Lilly aux paragraphes 10 et 11; mise à jour de l'évolution du cours de l'action)

par Patrick Wingrove et Sriparna Roy

Eli Lilly LLY.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et a dépassé les estimations de bénéfice du troisième trimestre jeudi, la demande en plein essor pour ses médicaments injectables amaigrissants ayant compensé le lancement moins réussi que prévu de son comprimé contre l'obésité, Foundayo.

Le laboratoire pharmaceutique basé à Indianapolis table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 91 et 92 milliards de dollars, soulignant ainsi son avance croissante sur son concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO sur le marché des GLP-1, qui pèse plusieurs milliards de dollars, et qui a propulsé Lilly à une capitalisation boursière de 1 200 milliards de dollars. Lilly avait auparavant prévu un chiffre d’affaires compris entre 85,0 et 87,0 milliards de dollars.

L'action Lilly a progressé de 8 % en début de séance, à 1.389,71 dollars, après avoir brièvement atteint un record historique de 1.408 dollars.

Trung Huynh, analyste chez RBC, a déclaré que de nombreux investisseurs avaient déjà fortement misé sur Lilly, certains s’inquiétant de la baisse des cours et des attentes extrêmement élevées. L’augmentation de 5,5 milliards de dollars des prévisions de chiffre d’affaires de la société était largement suffisante pour répondre à ces attentes et devrait apaiser les inquiétudes concernant les cours pour le moment, a-t-il ajouté.

La société a toutefois revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les ramenant à une fourchette de 35,00 à 36,00 dollars par action, contre 35,50 à 36,50 dollars précédemment, en raison d’importantes charges comptabilisées au cours du trimestre, principalement liées aux acquisitions d’AtaiBeckley et de Curevo, a précisé Lilly.

Greg Halter, directeur de la recherche chez Carnegie Investment Counsel, qui détient plus de 16.000 actions Eli Lilly, n’a pas accordé d’importance à la révision à la baisse de 50 centimes des prévisions de bénéfice. "Ils dépensent de l’argent pour pouvoir en gagner à l’avenir", a-t-il déclaré.

FOUNDAYO À LA TRAÎNE

Foundayo, le nouveau médicament contre l’obésité de Lilly, a généré un chiffre d’affaires de 184 millions de dollars, en deçà des estimations qui s’élevaient à 216,86 millions de dollars.

Les investisseurs suivent de près le lancement de Foundayo, qu’ils considèrent comme un test décisif permettant de déterminer si Lilly est en mesure de contrer l’avantage de premier entrant dont bénéficie Novo avec son médicament oral Wegovy.

Lucas Montarce, directeur financier d’Eli Lilly, a déclaré que le déficit des ventes de Foundayo au troisième trimestre reflétait une constitution de stocks au cours du trimestre de lancement, et non une faiblesse de la demande. Lors d’une interview, M. Montarce a expliqué qu’environ 30 millions de dollars de chiffre d’affaires du deuxième trimestre correspondaient à des stocks vendus aux distributeurs, ce que les analystes ne peuvent pas voir. En excluant ce montant, a-t-il précisé, la demande américaine a plus que triplé, passant d’environ 37 millions de dollars à plus de 120 millions de dollars.

Le directeur financier a souligné la part de Foundayo dans les prescriptions de nouveaux médicaments de marque, qui, selon lui, a doublé par rapport au trimestre précédent pour atteindre environ 40 %, ce qui constitue un indicateur fort de l’évolution future du nombre total de prescriptions.

Si les premières prescriptions de Foundayo aux États-Unis sont restées en deçà de celles du Wegovy oral, certains analystes s'attendent à ce que le comprimé de Lilly devienne un moteur de croissance significatif à mesure de son lancement sur davantage de marchés internationaux.

"Foundayo continue d’accuser un retard", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, "même si, selon nous, la solidité de l’activité commerciale globale de Lilly rend cette situation moins préoccupante".

Foundayo a été lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni en début d’année et pourrait être commercialisé dans d’autres pays européens d’ici la fin de l’année.

Les prix réalisés par Lilly ont baissé de 15 % au troisième trimestre, compensant en partie une hausse de 53 % des volumes. Aux États-Unis, les prix ont reculé de 7 %, une baisse que Lilly a principalement attribuée à Zepbound et qui, selon elle, a été partiellement compensée par des ajustements des estimations de remises et de rabais. En dehors des États-Unis, les prix ont chuté de 29 %, principalement en raison de l’inscription de Mounjaro sur la liste nationale chinoise des médicaments remboursés.

DEMANDE EN PLEINE EXPANSION POUR MOUNJARO ET ZEPBOUND

Lilly a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 24,4 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui s’élevaient à 22,61 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 7,48 dollars par action a largement dépassé les estimations de 6,26 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d’affaires comprenait environ 900 millions de dollars d’avantages, principalement 410 millions de dollars de paiements d’étapes liés au médicament antidiabétique Jardiance – que Lilly a qualifiés de derniers qu’elle s’attend à recevoir – ainsi que des ajustements favorables des estimations de remises et de rabais.

Les ventes du médicament antidiabétique Mounjaro au troisième trimestre ont atteint 10,72 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street qui s’élevaient à 10,16 milliards de dollars, tandis que celles de son produit associé, le Zepbound, un traitement injectable contre l’obésité, se sont élevées à 5,35 milliards de dollars contre des estimations de 5,09 milliards de dollars.

Ces ventes solides contribueront à apaiser les craintes du marché selon lesquelles la forte érosion des prix, due au tarif de 50 dollars par mois appliqué aux bénéficiaires de Medicare, l'emporterait sur les gains explosifs en volume.

Lilly a indiqué que plus de 500.000 patients ont accès à ses médicaments contre l’obésité via le programme Medicare, et que 7 patients sur 10 nouvellement inscrits au programme choisissent ses traitements.

Si le nouveau projet pilote américain a permis d’étendre la prise en charge à des millions de personnes susceptibles de recourir au programme gouvernemental Medicare destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus, la majeure partie du volume non remboursé de Lilly a historiquement transité par sa plateforme de paiement direct à 449 dollars par mois, ce qui renforce les inquiétudes quant à l’impact de ces remises sur les marges à long terme.

Alors même que les injections anti-obésité de Lilly maintiennent leur dynamique commerciale, l’attention de Wall Street se tourne vers le retatrutide, le candidat de nouvelle génération de la société destiné à la perte de poids, dont le dossier réglementaire devrait être déposé l’année prochaine.

Le retatrutide s'est révélé capable d'entraîner une perte de poids moyenne de 24 % lors d'essais cliniques de phase intermédiaire, surpassant les résultats des médicaments déjà commercialisés.