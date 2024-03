Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: réunion de la FDA sur le donanemab dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 14:47









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis prévoit de convoquer une réunion du Comité consultatif sur les médicaments du système nerveux périphérique et central (PCNS) afin de discuter d'un essai de phase 3 ayant évalué l'efficacité et la sécurité du donanemab dans la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce.



La FDA a informé Lilly qu'elle souhaitait mieux comprendre les sujets liés à l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité du donanemab.



La date de la réunion du comité consultatif pour le donanemab n'a pas encore été fixée par la FDA et, par conséquent, le calendrier de l'action attendue de la FDA sur le donanemab sera retardé au-delà du premier trimestre 2024.



' Nous sommes confiants dans le potentiel du donanemab à offrir des bénéfices très significatifs aux personnes atteintes de symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer. Il était inattendu d'apprendre que la FDA convoquerait un comité consultatif à ce stade du processus d'examen mais nous allons travailler avec la FDA afin de répondre à toutes les questions', a déclaré en substance Anne White, vice-présidente exécutive d'Eli Lilly et Company et présidente de Lilly Neuroscience.





