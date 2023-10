Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eli Lilly: résultats positifs du tirzépatide dans l'obésité information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 12:19

(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que les résultats détaillés d'un essai clinique de phase 3 évaluant le tirzépatide chez les adultes obèses ou en surpoids présentant des comorbidités liées au poids, à l'exclusion du diabète de type 2, ont été publiés dans Nature Medicine et présentés simultanément à ObesityWeek® 2023.



Le tirzépatide a satisfait aux deux critères d'évaluation principaux pour l'estimation de l'efficacité et l'estimation du schéma thérapeutique, démontrant sa supériorité sur le placebo au cours de la période de traitement en double aveugle de 72 semaines.



'Dans cette étude, les personnes qui ont ajouté le tirzépatide à leur régime alimentaire et à leurs exercices ont constaté une perte de poids plus importante et plus durable que celles qui prenaient un placebo', a déclaré Jeff Emmick, vice-président senior du développement de produits chez Lilly.