ELI LILLY : résultats positifs de l'étude clinique évaluant le mirikizumab

(AOF) - Eli Lilly and Company a annoncé de nouvelles données d'efficacité et de sécurité provenant de l'étude de phase II Serenity évaluant le mirikizumab chez des patients atteints de la maladie de Crohn modérément à sévèrement active, une forme de maladie inflammatoire de l'intestin (MII) qui peut provoquer une inflammation systémique se manifestant par des douleurs abdominales, de la diarrhée, de la fièvre, une perte de poids et entraînant une obstruction intestinale, une fibrose et d'autres complications.

Le groupe pharmaceutique précise que Serenity comprenait une période d'induction de 12 semaines et une période de traitement continu de 40 semaines, qui ont permis d'évaluer la sécurité et l'efficacité de plusieurs schémas posologiques et de deux méthodes d'administration jusqu'à la semaine 52, mesurées par la réponse endoscopique, qui reflète une réduction substantielle de l'inflammation de la paroi de l'intestin telle qu'elle est observée lors d'une endoscopie, et par la rémission des résultats rapportés par le patient (PRO), deux objectifs importants du traitement de la maladie de Crohn.

