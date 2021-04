Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : résultats encourageants pour le Retevmo Cercle Finance • 12/04/2021 à 11:34









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a présenté hier les données d'un essai de phase 1/2 montrant que le traitement par Retevmo (selpercatinib) présentait une activité antitumorale 'encourageante' dans le cadre du traitement de certaines tumeurs solides Douze types de cancers ont été traités dans le cadre de cet essai (pancréas, côlon, sein, cancer salivaire, sarcome, carcinoïde, cancer neuroendocrinien rectal, intestin grêle, xanthogranulome, ovaire, carcinosarcome pulmonaire et cancers primaires inconnus), avec des réponses observées dans neuf d'entre eux. 'Ces résultats encourageants, y compris dans les tumeurs malignes gastro-intestinales réfractaires aux traitements, soutiennent un nombre croissant de preuves que les fusions RET sont potentiellement exploitables dans un large éventail de types de tumeurs', a conclu David Hyman, médecin-chef en oncologie chez Eli Lilly.

