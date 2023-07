Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: résultats encourageants pour le pirtobrutinib information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 14:51









(CercleFinance.com) - Loxo@Lilly, l'unité d'oncologie d'Eli Lilly and Company, a annoncé que leNew England Journal of Medicine(NEJM) avait publié les résultats détaillés de l'essai de phase1/2 évaluant l'efficacité et l'innocuité d'une utilisation expérimentale du pirtobrutinib, chez les patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou de petit lymphome lymphocytaire (SLL) précédemment traités avec un inhibiteur de la BTK.



L'ensemble de données porte sur 247patients atteints de LLC/LL prétraités avec un inhibiteur de la BTK inscrits dans les phases 1 et 2 de l'étude BRUIN.



'Ces données confirment le potentiel du pirtobrutinib à étendre les avantages de l'inhibition de la BTK pour les patients atteints de LLC ou de SLL avec une thérapie orale une fois par jour', indique le laboratoire.





