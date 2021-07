Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : résultats encourageants pour le mirikizumab Cercle Finance • 09/07/2021 à 14:27









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a présenté aujourd'hui de nouvelles données de phase II concernant l'efficacité du mirikizumab dans le cadre du traitement de la rectocolite hémorragique (CU). Par rapport au placebo, 'le mirikizumab a démontré une capacité à réguler à la baisse les expressions géniques associés à l'inflammation et à réguler à la hausse celles associées à la cicatrisation des muqueuses, avec des changements maintenus jusqu'à un an ', explique Walter Reinisch, directeur du groupe d'étude clinique de département de gastro-entérologie et d'hépatologie de l'Université médicale de Vienne. ' Ces résultats soutiennent le développement continu du mirikizumab en tant qu'option thérapeutique potentielle pour la rectocolite hémorragique, étant donné l'importance de la cicatrisation des muqueuses', explique-t-il. Eli Lilly fait savoir que mirikizumab est maintenant à l'étude dans le cadre d'essais de phase III portant sur la CU et la maladie de Crohn (MC), deux formes de maladie inflammatoire de l'intestin qui peuvent provoquer des symptômes graves et débilitants, ainsi que des perturbations de la vie quotidienne.

