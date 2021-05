Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : résultats encourageants pour le mirikizumab Cercle Finance • 24/05/2021 à 10:16









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce qu'une étude de phase II a montré que le mirikizumab avait atténué la fatigue à 12 semaines chez les patients atteints d'une forme modérée à sévère de la maladie de Crohn par rapport au placebo, avec des améliorations observées jusqu'à un an plus tard. Selon Miguel Regueiro, spécialiste de gastroentérologie, hépatologie et nutrition à la Cleveland Clinic et auteur principal de ces analyses, ces résultats renforcent ' l'importance d'une étude plus approfondie sur le mirikizumab en tant que traitement potentiel pour les personnes atteintes de cette maladie'.

