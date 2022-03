Eli Lilly: résultats 'encourageants' pour le lebrikizumab information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 11:16

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que plus de la moitié des patients atteints de dermatite atopique (DA) modérée à sévère ont connu une réduction d'au moins 75% de la gravité de la maladie à 16semaines lorsqu'ils recevaient du lebrikizumab, un anticorps monoclonal (mAb).



Ainsi, en l'espace de quatre semaines, les patients recevant du lebrikizumab ont présenté des améliorations statistiquement significatives de la clairance cutanée et des démangeaisons, ainsi que des améliorations de l'interférence des démangeaisons sur le sommeil et de la qualité de vie.



Emma Guttman-Yassky, professeure et présidente du pôle dermatologie à la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York, s'est dite 'encouragée' par ces données.



'Les patients ont besoin de nouvelles options de traitement qui offrent une efficacité et une tolérance élevées. Ces données positives démontrent que le lebrikizumab a le potentiel d'être un traitement de premier plan dans la DA', a ajouté Karl Ziegelbauer, Ph.D., directeur scientifique chez Almirall.