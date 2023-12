Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: résultats encourageants dans les cancers du sein information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 14:49









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui les résultats d'un essai clinique évaluant Verzenio (abemaciclib) lorsqu'il est associé à un inhibiteur de l'aromatase (IA), par rapport à un IA seul, comme traitement des patientes ménopausées un cancer du sein avancé ou métastatique HR+ ou HER2-.



Après huit ans de suivi, l'étude a montré que les femmes prenant Verzenio + IA avaient une survie globale (SG) médiane de plus de 5,5 ans, soit une augmentation de 13,1 mois par rapport au groupe témoin dans la population en intention de traiter (ITT).



Pour les femmes présentant des métastases aux organes viscéraux, les données ont montré une SG médiane de plus de cinq ans, avec une augmentation de la SG médiane de 14,9 mois dans le bras Verzenio par rapport au bras témoin.



'Ces données renforcent davantage le rôle de Verzenio dans la survie des femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique HR+, HER2-', a déclaré le Dr David Hyman, directeur médical de Lilly.



Les résultats détaillés seront présentés lors du San Antonio Breast Cancer Symposium.





