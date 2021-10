Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : résultats encourageants dans le diabète de type 2 information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 15:26









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que les résultats détaillés d'un essai clinique publiés dans The Lancet ont montré l'efficacité de trois doses de tirzépatide par rapport à l'insuline glargine titrée, chez les adultes atteints de diabète de type 2 avec un risque cardiovasculaire (CV) accru. À 52 semaines, la dose la plus élevée de tirzépatide a entraîné une réduction de l'A1C (Hémoglobine glyquée) de 2,58% et une réduction du poids corporel de 11,7 kg (-13%) par rapport aux personnes traitées avec l'insuline glargine (réduction de l'A1C de 1,44% et gain de poids de 2,2%). 'Tout au long de l'essai, le tirzépatide a apporté des améliorations importantes des taux de glycémie, une perte de poids significative et des résultats d'innocuité constants chez les adultes atteints de diabète de type 2 et d'un risque cardiovasculaire accru ', constate Jeff Emmick, vice-président du développement de produits chez Eli Lilly. 'Étant donné la nature progressive du diabète de type 2, il est important d'évaluer les résultats d'efficacité positifs que nous avons observés avec le tirzépatide sur de plus longues périodes', a-t-il ajouté.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.