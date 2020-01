Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : résultats d'une étude de phase 3 en Chine Cercle Finance • 13/01/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé conjointement avec Innovent Biologics les résultats d'une étude de phase 3 en Chine. Ces résultats font suite à l'essai ORIENT-11 de Tyvyt (injection de sintilimab) en association avec ALIMTA (pemetrexed) et le platine dans le cancer du poumon non à petites cellules avancé ou récurrent non à petites cellules, sans mutation EGFR sensible ni réarrangement ALK. L'essai a satisfait aux paramètres primaires prédéfini de survie sans progression (PFS) dans une analyse intermédiaire. ' Sur la base de l'analyse intermédiaire réalisée par le Comité indépendant de surveillance des données (IDMC), le sintilimab en association avec ALIMTA et le platine a démontré une amélioration statistiquement significative de la SSP par rapport au placebo en association avec ALIMTA et le platine ' a indiqué le groupe. Lilly et Innovent entameront des discussions réglementaires pour l'enregistrement auprès de la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine dans un proche avenir.

