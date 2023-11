Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: repli de 95% du bénéfice ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - Eli Lilly publie un chiffre d'affaires de 9498 M$ au 3e trimestre, en hausse de 37% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice net ajusté ressort à 94,8 M$, en recul de 95% en un an, soit un BPA de 0,1$ contre 1,98$ il y a un an.



Le laboratoire indique que les priorités ont été données au développement commercial au troisième trimestre, avec notamment de multiples acquisitions qui élargissent le pipeline. Les prévisions de R&D pour 2023 ont ainsi été révisées, passant de 202 M$ à 3,18 milliards de dollars.



Dans ce contexte, les prévisions de BPA déclarées pour 2023 ont été abaissées dans une fourchette de 5,95 $ à 6,15 $ et les prévisions de BPA non-GAAP ont été abaissées dans une fourchette de 6,50 $ à 6,70 $, toutes deux principalement en raison des frais de R&D engagés au 3e trimestre.





