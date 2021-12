Eli Lilly: relèvement des objectifs pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 13:25

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce s'attendre désormais pour 2021 à un chiffre d'affaires entre 28 et 28,3 milliards de dollars et à un BPA ajusté (non GAAP) entre 8,15 et 8,20 dollars, contre des fourchettes-cibles précédentes de 27,2-27,6 milliards et 7,95-8,05 dollars.



Pour l'année prochaine, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis anticipe un chiffre d'affaires entre 27,8 et 28,3 milliards de dollars, une marge d'exploitation ajustée d'environ 32% et un BPA ajusté entre 8,50 et 8,65 dollars.



A l'occasion de sa journée investisseurs, Eli Lilly se dit en bonne voie pour atteindre son objectif de lancer 20 nouveaux médicaments entre 2014 à 2023, grâce aux lancements de cinq produits au cours des deux prochaines années, s'ils sont approuvés.