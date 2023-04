Eli Lilly: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 13:13

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Eli Lilly annonce relever ses prévisions pour 2023, anticipant désormais un BPA ajusté entre 8,65 et 8,85 dollars (et non plus entre 8,35 et 8,55 dollars) et des revenus entre 31,2 et 31,7 milliards (et non plus entre 30,3 et 30,8 milliards).



Le laboratoire pharmaceutique a engrangé sur les trois premiers mois de 2023, un BPA ajusté en chute de 38% à 1,62 dollar, pour un chiffre d'affaires en recul de 11% à 6,96 milliards (dont des effets prix de -4% et volumes de -5%).



Le groupe précise toutefois qu'en excluant les anticorps contre la Covid-19, son chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 10%, tiré par la croissance des volumes de Mounjaro, Trulicity, Verzenio et Jardiance.