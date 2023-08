Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 13:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Eli Lilly indique relever ses prévisions pour l'exercice en cours, de 1,05 dollar pour le BPA ajusté à une fourchette allant de 9,70 à 9,90 dollars, et de 2,2 milliards de dollars pour les revenus à entre 33,4 et 33,9 milliards.



Le laboratoire pharmaceutique affiche pour le deuxième trimestre 2023 un BPA ajusté en augmentation de 69% pour atteindre 2,11 dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 28% à 8,31 milliards de dollars.



Les revenus ont été soutenus par les volumes de Mounjaro, Verzenio, Jardiance et Taltz, ainsi que par la vente des droits de Baqsimi. En excluant les revenus de Baqsimi et les anticorps Covid-19 en 2022, le chiffre d'affaires d'Eli Lilly a augmenté de 22%.





