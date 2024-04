Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: relèvement des fourchettes-cibles pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Eli Lilly annonce relever de 1,30 dollar sa fourchette-cible annuelle de BPA ajusté, pour la fixer de 13,50 à 14 dollars, et de deux milliards de dollars celle de revenus, à entre 42,4 et 43,6 milliards.



Sur les trois premiers mois de 2024, le laboratoire pharmaceutique a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 59% à 2,58 dollars, un BPA incluant des charges de propriété intellectuelle acquise pour 0,10 dollar.



A 8,77 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 26% (dont 10% en progression des volumes et 16% en hausses de prix), porté par ses médicaments-phares Mounjaro, Zepbound, Verzenio et Jardiance.





