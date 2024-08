Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: relèvement des fourchettes-cibles annuelles information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 13:26









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Eli Lilly annonce relever sa fourchette-cible de BPA ajusté (non GAAP) de 2,60 dollars, la portant ainsi à entre 16,10 à 16,60 dollars, et celle de revenus de trois milliards de dollars, à entre 45,4 et 46,6 milliards.



Sur son deuxième trimestre, le laboratoire pharmaceutique a vu son BPA ajusté grimper de 86% en comparaison annuelle pour s'établir à 3,92 dollars, en incluant des charges de 0,14 dollar pour les acquisitions de droits de propriété intellectuelle.



A 11,3 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 36%, tiré par Mounjaro, Zepbound et Verzenio, et même de 46% en excluant les revenus provenant de la vente des droits de Baqsimi au deuxième trimestre 2023.



'Les progrès du pipeline comprennent l'approbation de Kisunla aux États-Unis pour la maladie d'Alzheimer et de Jaypirca au Japon pour le lymphome à cellules du manteau récidivant ou réfractaire', met aussi en avant le groupe d'Indianapolis.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 773,93 USD NYSE -2,44%