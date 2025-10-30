 Aller au contenu principal
Eli Lilly relève ses prévisions en raison de l'augmentation de la demande de médicaments amaigrissants
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte pour ajouter les commentaires du directeur général, des détails sur le trimestre, le contexte)

Eli Lilly LLY.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'ensemble de l'année jeudi, alors que la forte demande pour ses médicaments très populaires contre la perte de poids et le diabète, Zepbound et Mounjaro, l'a aidée à dépasser les estimations de bénéfices du troisième trimestre.

Les actions de la société, la plus grande entreprise de soins de santé au monde en termes de capitalisation boursière, ont bondi de 7 % dans les échanges avant bourse.

Les investisseurs attendaient avec impatience les derniers résultats du fabricant de médicaments, compte tenu des attentes élevées concernant son portefeuille de GLP-1 et de l'inquiétude croissante suscitée par d'éventuelles négociations sur les prix aux États-Unis.

Lilly est en concurrence avec Novo Nordisk pour la première place sur le marché des médicaments amaigrissants, qui devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Depuis son entrée en fonction en janvier, le président Donald Trump s'efforce de réduire l'écart entre les prix des médicaments aux États-Unis et à l'étranger.

Dans le cadre de sa politique de la "nation la plus favorisée", le gouvernement américain exigera des fabricants de médicaments qu'ils ne fassent pas payer les patients plus cher dans le pays que dans d'autres pays riches.

Dave Ricks, directeur général, a expliqué les bons résultats de l'entreprise par la demande soutenue pour le portefeuille de médicaments à base d'incrétine. Les médicaments à base d'incrétine sont une classe de médicaments qui imitent l'action des hormones naturelles pour améliorer le contrôle de la glycémie.

LES VENTES DE ZEPBOUND DÉPASSENT LES ESTIMATIONS

Zepbound a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars pour le trimestre écoulé. Les analystes s'attendaient à des ventes de 3,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Approuvé fin 2023, Zepbound, le médicament pour la perte de poids d'Eli Lilly, a rapidement gagné du terrain, les prescriptions dépassant désormais largement celles de Wegovy de Novo Nordisk, bien que ce dernier ait été lancé plus de deux ans plus tôt.

Les deux médicaments ont vu leur demande grimper en flèche, des millions de personnes étant à la recherche de traitements efficaces pour perdre du poids.

Le concurrent Novo publiera ses résultats le 5 novembre. Ses actions cotées en bourse aux États-Unis étaient en baisse de 1,4 %.

Lilly a déclaré qu'elle s'attendait à gagner entre 23,00 et 23,70 dollars par action sur une base ajustée cette année, par rapport à sa prévision précédente d'un bénéfice de 21,75 à 23,00 dollars par action.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 22,18 dollars par action pour 2025.

Pour le trimestre, la société a gagné 7,02 dollars par action sur une base ajustée, contre une estimation moyenne des analystes de 5,69 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
814,060 USD NYSE -0,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

