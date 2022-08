Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: réduction d'objectifs pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce réduire sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2022 à entre 7,90 et 8,05 dollars (au lieu de 8,15 à 8,30 dollars), avec une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 29% (au lieu de 30%) pour des revenus toujours anticipés entre 28,8 et 29,3 milliards.



Sur son deuxième trimestre, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis a engrangé un BPA en recul de 32% à 1,25 dollar, pour des revenus en retrait de 4% à 6,49 milliards (-1% à sur une base de changes constants).



'La baisse des prix réalisés et celle du chiffre d'affaires d'Alimta suite à l'entrée de génériques a plus que contrebalancé la progression des volumes des principaux produits de croissance', précise le groupe de santé.





