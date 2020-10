ELI LILLY rate le consensus

(AOF) - Eli Lilly & Co a publié des résultats trimestriels décevants en raison de la crise sanitaire. Au troisième trimestre 2020, le laboratoire pharmaceutique a réalisé un bénéfice net de 1,208 milliard de dollars contre 1,254 milliard un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,54 dollar. Le consensus était de 1,71 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 5,741 milliards. WalL Street escomptait 5,875 milliards.

Le groupe américain table pour 2020 désormais sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 7,2 et 7,4 dollars. Le marché vise 7,28 dollars. Les ventes ressortiraient entre 23,7 et 24,2 milliards. Les analystes prévoient 23,9 milliards.

