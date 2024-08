Eli Lilly, Ralph Lauren, Warner Bros... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en forte hausse après avoir relevé ses objectifs annuels grâce au succès de ses médicaments Miounjaro et Zepbound, qui traitent respectivement le diabète et l’obésité. La firme pharmaceutique anticipe désormais un bénéfice par action ajusté entre 16,10 dollars et 16,60 dollars pour des revenus compris entre 45,4 et 46,6 milliards de dollars. Elle tablait auparavant sur un bénéfice par action ajusté entre 13,50 dollars et 14 dollars et sur des revenus situés entre 42,4 et 4,36 milliards de dollars.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum a généré un bénéfice net au deuxième trimestre 2024 de 992 millions de dollars, soit 1,03 dollar par action diluée. Il est en hausse par rapport au deuxième trimestre 2023 : 605 millions de dollars, soit 0,63 dollar par action diluée. Les revenus sur ce trimestre s'élèvent à 6,88 milliards de dollars, contre 6,73 milliards un an avant, tirés notamment par la progression de l'activité "petrole et gaz". La production totale de l'entreprise, soit 1,25 million de barils d'équivalent pétrole par jour (Mbep).

Ralph Lauren

Au premier trimestre de l'exercice 2024/2025, Ralph Lauren a annoncé un bénéfice par action diluée de 2,61 dollars, en hausse de 33% par rapport à l'année précédente contre 1,96 dollar l'an dernier à la même période. Sur ce trimestre, son chiffre d'affaires a augmenté de 1% pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Les taux de change ont eu un impact négatif sur la croissance du chiffre d'affaires d'environ 170 points de base au premier trimestre.

Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery devrait chuter à l’ouverture à la suite de l’annonce d’une perte nette de près de 10 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le groupe de médias a enregistré une charge pour dépréciations, sans impact sur sa trésorerie, liée à ses activités Réseaux (télévision). Elle s'explique par "la différence entre la capitalisation boursière et la valeur comptable, la faiblesse persistante du marché de la publicité linéaire aux États-Unis et l'incertitude liée aux renouvellements des droits sportifs, y compris ceux de la NBA".

Warner Music

Le chiffre d'affaires de Warner Music au troisième trimestre a augmenté de 1% à 1,55 milliard de dollars à taux de change constant. Le bénéfice net a progressé de 14% pour atteindre 141 millions de dollars, contre 124 millions de dollars il y a un an. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 10% à 207 millions de dollars, contre 189 millions de dollars un an auparavant. L'Ebitda ajusté est en hausse de 8% à taux de change constant ressortant à 316 millions de dollars, contre 297 millions de dollars au second trimestre 2023. Le free cash flow augmente de 42% à 160 millions de dollars.