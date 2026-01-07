Eli Lilly rachète Ventyx Biosciences pour 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N va racheter Ventyx Biosciences VTYX.O dans le cadre d'une transaction en numéraire d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés mercredi, marquant ainsi la dernière tentative du fabricant de Zepbound de s'étendre au-delà de ses médicaments à succès contre le diabète et pour la perte de poids.