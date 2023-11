Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: prolonge son OPA sur POINT Biopharma Global information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce prolonger son offre publique d'achat portant sur la totalité des actions émises et en circulation de POINT Biopharma Global pour un prix d'achat de 12,50 $ par action en espèces, sans intérêts et moins toute retenue d'impôt applicable.



L'OPA, qui devait expirer le 9 novembre 2023, a été prolongée jusqu'au 16 novembre 2023.



L'acquisition proposée devrait être finalisée vers la fin de 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'offre d'au moins la majorité des actions en circulation à l'expiration de l'offre publique d'achat.



Eli Lilly fait savoir qu'au 8 novembre, environ 14985888 actions avaient été valablement apportées à l'offre, représentant environ 14,16 % des actions émises et en circulation, à cette date et à cette heure.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.