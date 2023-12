Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: prolonge encore l'OPA sur Point Biopharma Global information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 14:30









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui prolonger son OPA visant les actions de POINT Biopharma Global à un prix de 12,50 $ par action.



Il s'agit du 4e prolongement de l'offre publique d'achat d'Eli Lilly. Celle ci devait initialement expirer le 9 novembre avant d'être étendue au 16 novembre, puis au 1er décembre, puis au 15 décembre et enfin, selon l'annonce de ce jour, au 22 décembre.



Le laboratoire précise qu'au 15 décembre 2023, environ 24338647 actions avaient été valablement apportées, représentant environ 22,81% des actions émises et en circulation.





