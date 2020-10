Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : progression limitée des profits au 3e trimestre Cercle Finance • 27/10/2020 à 14:03









(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique avoir vu son bénéfice net ajusté s'accroitre de 3% à 1,41 milliard de dollars au titre du troisième trimestre, soit 1,54 dollar par action, BPA sensiblement moins élevé qu'anticipé, pour des revenus en hausse de 5% à 5,74 milliards. Le laboratoire pharmaceutique précise que ses produits clés de croissance lancés depuis 2014, tels que Trulicity, Verzenio et Cyramza, ont contribué à la croissance des revenus pour neuf points de pourcentage et ont représenté environ 52% du chiffre d'affaires total. Pour l'ensemble de 2020, le groupe d'Indianapolis confirme anticiper un BPA ajusté entre 7,20 et 7,40 dollars, ainsi que des revenus entre 23,7 et 24,2 milliards. Il évalue en outre à environ 400 millions de dollars ses dépenses en R&D sur la Covid-19 cette année.

