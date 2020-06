Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : premiers essais sur un anticorps contre le Covid Cercle Finance • 01/06/2020 à 14:39









(CercleFinance.com) - Le groupe biopharmaceutique américain Eli Lilly a déclaré lundi avoir démarré les premiers essais cliniques sur un anticorps thérapeutique destiné à neutraliser le virus Covid-19. Dans un communiqué, Lilly indique que des premiers patients à New York et Los Angeles ont reçu ce traitement expérimental dans le cadre de tests cliniques de phase 1 dont les premiers résultats devraient être dévoilés d'ici à la fin du mois. Des essais de phase II devraient ensuite démarrer afin d'évaluer l'efficacité du traitement au sein des patients les plus vulnérables. L'anticorps - baptisé 'LY-CoV555' - avait été identifié en collaboration avec la biotech canadienne AbCellera à partir d'un échantillon de sang de l'un des premiers patients américains atteints du coronavirus ayant guéri de la maladie. Eli Lilly a annoncé par ailleurs ce lundi que son médicament Taltz - une immunoglobuline humanisée - avait été approuvé par la FDA américaine pour le traitement de la spondylarthrite axiale non radiographique (nr-axSpA).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.