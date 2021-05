Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : partenariat de recherche avec MiNA Therapeutics Cercle Finance • 11/05/2021 à 14:24









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui une collaboration de recherche mondiale avec MiNA Therapeutics Limited autour du développement de nouveaux médicaments. Selon les termes de l'accord, MiNA mobilisera sa plate-forme technologique propriétaire saRNA autour d'un maximum de cinq objectifs, dans les principaux domaines thérapeutiques de Eli Lilly. Eli Lilly sera responsable du développement préclinique et clinique de tous les éventuels produits issus de cette collaboration et en conservera les droits de commercialisation exclusifs. En retour, MiNA recevra un paiement initial de 25 millions de dollars et pourra recevoir jusqu'à 245 millions de dollars par objectif atteint, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes de produits. Eli Lilly précise que cet accord n'aura pas d'influence sur ses prévisions de BPA ajusté pour 2021.

