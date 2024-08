Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: ouvre un centre de R&D à Boston information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company annonce l'ouverture du Lilly Seaport Innovation Center (LSC) à Boston, un centre de R&D qui se consacrera aux thérapies basées sur l'ARN et l'ADN, ainsi qu'à la découverte de nouveaux médicaments pour traiter diverses maladies comme le diabète et les maladies cardiovasculaires.



Ce site qui s'étend sur 346 000 pieds carrés (soit plus de 32 000 m2), abrite des laboratoires, des bureaux, et le premier emplacement des 'Lilly Gateway Labs' sur la côte est, visant à accélérer le développement de nouveaux médicaments.



La laboratoire précise qu'environ 700 personnes, dont 500 scientifiques de Lilly, travailleront dans cette nouvelle installation.





