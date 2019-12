Eli Lilly : objectifs fixés pour 2020

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce viser pour son exercice 2020 un BPA ajusté entre 6,70 et 6,80 dollars et une marge opérationnelle ajustée de 31%, pour des revenus attendus entre 23,6 et 24,1 milliards de dollars, grâce à une progression des volumes de ses produits clés.

Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis souligne que l'atteinte de ces objectifs pour l'année prochaine lui permettrait de réaliser ou de dépasser ceux qu'il avait précédemment communiqués pour la période 2015-2020.

Pour 2019, Eli Lilly confirme ses prévisions d'un BPA ajusté entre 5,75 et 5,85 dollars, et d'un chiffre d'affaires entre 22 et 22,5 milliards. Sa fourchette cible de BPA en données brutes est toutefois rehaussée à entre 8,59 et 8,69 dollars.