Eli Lilly : nouvelles données positives dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce de nouvelles données d'une étude de phase III montrant que bamlanivimab 700 mg et etesevimab 1400 mg pris ensemble réduisent de 87% les risques d'hospitalisation et de décès chez les patients à haut risque récemment diagnostiqués avec la Covid-19. Ces résultats fournissent des données supplémentaires sur l'efficacité et l'innocuité qui soutiennent à la fois l'autorisation d'utilisation en urgence par la FDA des États-Unis et l'avis positif du CHMP de l'Agence européenne des médicaments, accordés récemment. 'Les résultats constants observés dans plusieurs cohortes de cet essai sur plusieurs mois, indiquent que la combinaison bamlanivimab-etesevimab maintient ses effets contre une série de variants', ajoute le directeur scientifique Daniel Skovronsky.

