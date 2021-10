Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : nouvelle indication de la FDA pour Verzenio information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a fait savoir aujourd'hui que la la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé le Verzenio (Abemaciclib) en association avec un traitement endocrinien (tamoxifène ou un inhibiteur de l'aromatase), pour le traitement adjuvant des adultes atteints de certains cancers du sein précoces à haut risque de récidive, HR+ ou HER2-. 'Nous sommes encouragés par la réduction marquée du risque de récidive même au-delà de la période de traitement de deux ans chez les patients', souligne Sara M. Tolaney, du Harvard Medical School et du Dana-Farber Cancer Institute et chercheuse de l'étude. 'Cette approbation apporte un nouvel optimisme à la communauté du cancer du sein', ajoute Jean Sachs, directeur général de Living Beyond Breast Cancer. Les données à l'appui de cette approbation seront présentées lors de la séance plénière virtuelle de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) du 14 octobre.

