Eli Lilly: nouvelle formulation du Taltz contre le psoriasis information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 16:15

(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company a annoncé hier la disponibilité d'une nouvelle formulation sans citrate du Taltz (ixekizumab).



Le laboratoire précise que cette nouvelle formulation, approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis en mai 2022, contient le même ingrédient actif que la formulation originale.



Selon Eli Lilly, la nouvelle formulation du Taltz a considérablement réduit la douleur au site d'injection ressentie par certaines personnes avec une baisse de la douleur de 86 % de la douleur sur une échelle visuelle analogique (EVA).



Taltz est approuvé pour traiter les adultes et les enfants de six ans et plus atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.