Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: nouvelle approbation dans la colite ulcéreuse information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 12:47









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé l'administration en perfusion d'Omvoh™ (mirikizumab-mrkz) pour le traitement de la colite ulcéreuse (CU) modérément à sévèrement active chez l'adulte.



'Je vois de nombreuses personnes atteintes de colite ulcéreuse qui ont déjà essayé d'autres traitements biologiques, et elles sont toujours à la recherche d'une option efficace pouvant offrir des améliorations rapides et durables', a déclaré Bruce Sands, professeur de médecine et chef de la division de gastroentérologie au sein de l'École de médecine Icahn du Mont Sinaï.



'Cette approbation représente une nouvelle avancée scientifique, fournissant un traitement susceptible de soulager trois symptômes clés: la fréquence des selles, les saignements rectaux et l'urgence intestinale, quelle que soit l'utilisation antérieure de produits biologiques', a-t-il souligné.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.