Eli Lilly: nouveaux résultats prometteurs pour mirikizumab information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 10:16

(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir qu'une étude pivot de phase III a montré que les patients atteints de rectocolite hémorragique (CU) qui ont répondu au mirikizumab à 12semaines ont obtenu et maintenu des améliorations statistiquement supérieures et cliniquement significatives à un an par rapport au placebo.



Ainsi, 50% des patients atteints de rectocolite hémorragique traités par mirikizumab ont obtenu une rémission clinique à un an au cours de cette étude.



'Je suis encouragé par ce que ces résultats pourraient signifier pour les patients atteints de CU, car la moitié des patients sous mirikizumab ont obtenu une rémission clinique et 98% de ces patients ne prenaient pas non plus de stéroïdes. De plus, 40% des patients sous mirikizumab ont atteint une résolution ou la quasi-résolution de leur symptôme pénible d'urgence intestinale', a commenté Marla C. Dubinsky, M.D., cheffe de la division de gastroentérologie et de nutrition pédiatriques à l'école de médecine Icahn au mont Sinaï (New York).



Au premier trimestre 2022, Eli Lilly a soumis une demande de licence de produit biologique (BLA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et une demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) dans l'Union européenne pour l'approbation du mirikizumab dans la CU. Les décisions réglementaires aux États-Unis, dans l'UE et d'autres pays du monde sont attendues en 2023.