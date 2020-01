Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : nomme une nouvelle responsable juridique Cercle Finance • 27/01/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé que Anat Hakim rejoindra l'entreprise le 3 février 2020 au poste de vice-président et responsable juridique. Il va remplacer Michael J. Harrington qui prendra sa retraite le 31 janvier, 2020. 'L'expertise juridique d'Anat et ses expériences antérieures dans l'industrie pharmaceutique et dans le secteur de la santé en général représente la personne idéale pour diriger la division juridique de Lilly ' a déclaré David A. Ricks, Directeur Général de Lilly. ' J'attends avec impatience son avis juridique qu'elle apportera à notre équipe de direction alors que nous continuons à faire progresser notre stratégie fondée sur l'innovation et à développer de nouveaux médicaments pour les patients du monde entier '. Hakim a récemment été vice-président exécutif, avocat général et secrétaire du Plans de santé WellCare, où elle a fourni des conseils stratégiques sur un large éventail de questions juridiques, commerciales et opérationnelles pour la société et son conseil d'administration.

