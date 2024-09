Eli Lilly, Mastercard, Moderna, US Bancorp...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Alaska Airlines

Alaska Air Group est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir relevé ce jeudi ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, profitant d'une forte demande de voyages en été. La compagnie aérienne américaine s'attend désormais à ce que son bénéfice par action pour le trimestre en cours soit compris entre 2,15 et 2,25 dollars, contre 1,40 à 1,60 dollars précédemment. Ce relèvement est la conséquence de la panne informatique causée par une mise à jour logicielle de la société de cybersécurité CrowdStrike en juillet.

Eli Lilly

Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly annonce qu'il va investir 1,8 milliard de dollars sur deux sites de production en Irlande. Objectif : augmenter la production de son médicament contre l'obésité et d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Depuis 2020, le groupe a engagé plus de 20 milliards de dollars pour construire et agrandir ses installations de production aux États-Unis et en Europe.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé son produit Tremfya (guselkumab) pour le traitement des adultes atteints de rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active, une maladie chronique du gros intestin. Le traitement "a entraîné une amélioration significative des symptômes chroniques de la colite ulcéreuse et, surtout, une normalisation de l'aspect endoscopique de la muqueuse intestinale", selon David Rubin, directeur du Centre des maladies inflammatoires de l'intestin de l'université de Chicago.

Mastercard

Mastercard a élargi ses services de cybersécurité en concluant un accord avec Insight Partners pour l'acquisition de la société Recorded Future, spécialisée dans le renseignement sur les menaces, pour 2,65 milliards de dollars. Recorded Future travaille pour plus de 1 900 clients dans 75 pays, dont les gouvernements de 45 pays et plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 100. La transaction, qui devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2025, est soumise à l'examen des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.

Moderna

Moderna a indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars l'an prochain contre une prévision de 4 milliards précédemment. Le fabricant américain de vaccins basé dans le Massachusetts estime que le lancement de nouveaux produits entraînerait un taux de croissance annuel moyen de 25% du chiffre d'affaires entre 2026 et 2028. Au titre de son deuxième trimestre, la firme a accusé une perte nette de 1,3 milliard de dollars soit 3,33 dollars par action, pour des revenus de 241 millions de dollars.

US Bancorp

Le conseil d'administration de U.S. Bancorp a autorisé un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 5 milliards de dollars. La banque américaine affiche son intention de commencer à racheter des actions au début de l'année 2025. Elle a également déclaré un dividende trimestriel de 50 cents par action ordinaire, payable le 15 octobre aux actionnaires inscrits au 30 septembre. Il s'agit d'une augmentation de 2 % par rapport au trimestre précédent. Le dividende annuel équivaut à 2 dollars par action.