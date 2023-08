Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : les rachats de Versanis et Sigilon sont bouclés information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé lundi avoir bouclé l'acquisition de Versanis Bio, une société biopharmaceutique dont il avait officialisé le rachat le mois dernier pour un montant de plus de 1,9 milliard de dollars.



Le laboratoire américain précise que le principal candidat de Versanis est le bimagrumab, un anticorps monoclonal actuellement évalué dans le cadre d'une étude de phase 2b chez les adultes en surpoids ou obèses.



Eli Lilly a également annoncé lundi avoir finalisé le rachat de Sigilon Therapeutics, un spécialiste des thérapies cellulaires encapsulées pour le traitement du diabète de type 1.





