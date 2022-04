Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: les promesses du tirzepatide dans l'obésité information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 17:12









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que le tirzepatide a entraîné une baisse pouvant aller jusqu'à 22.5% de la masse corporelle du patient (soit 24 kg en l'occurrence) après 72 semaines de traitement, dans le cadre d'une étude de phase III.



Quelque 2539 participants ont été recrutés dans le cadre de cette étude visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité du tirzepatide comme traitement de l'obésité ou du surpoids avec au moins une comorbidité - mais sans diabète.



'L'obésité est une maladie chronique qui ne reçoit souvent pas le même niveau de soins que d'autres malgré son impact sur la santé physique, psychologique et métabolique ', constate Louis J. Aronne, directeur du Comprehensive Weight Control Center et expert en obésité au NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center et chercheur de l'étude.



'Le tirzepatide a permis des réductions de poids impressionnantes dance cette étude, ce qui pourrait représenter un pas en avant important pour aider le partenariat patient-médecin à traiter cette maladie complexe ', a-t-il ajouté.





