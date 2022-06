Eli Lilly: les promesses du tirzepatide contre l'obésité information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 12:08

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé samedi que les résultats d'une étude de phase III évaluant le tirzepatide pour le traitement de l'obésité ou du surpoids avaiet été simultanément publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM) et présentés lors d'un symposium parrainé par l'American Diabetes Association (ADA) lors des 82nd Scientific Sessions de l'ADA.



Les participants prenant du tirzepatide ont obtenu des réductions de poids moyennes de 16,0 % sous 5 mg, de 21,4 % sous 10 mg, et 22,5 % à 15 mg, comparativement au placebo.



Les participants prenant du tirzepatide ont également obtenu une réduction environ trois fois plus importante de la masse grasse par rapport à la masse maigre (réduction de la masse grasse de 33,9 % par rapport à une réduction de la masse maigre de 10,9 %).



'L'obésité est une maladie chronique et traitable, et les personnes atteintes d'obésité méritent des options de traitement efficaces et sûres qui peuvent aider à restaurer leur poids à des niveaux qui favorisent une santé optimale', a déclaré Ania Jastreboff, professeure agrégée de médecine et pédiatrie, endocrinologie et métabolisme, à la Yale School of Medicine.