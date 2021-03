Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : le titre souffre, un essai jugé peu concluant Cercle Finance • 15/03/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Eli Lilly souffre en Bourse ce lundi après la présentation des résultats d'un essai clinique de phase 2 dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Le laboratoire américain a annoncé lundi que l'étude sur le donanemab avait atteint son critère d'évaluation principal en permettant un ralentissement de 32% du déclin cognitif des patients traités en comparaison avec un placebo après 76 semaines de traitement. Pour Lilly, il s'agit d'une différence 'statistiquement significative' qui montre que le donanemab dispose du potentiel pour devenir un 'traitement très important' de la maladie d'Alzheimer. Problème, les analystes de Wall Street ne partagent pas l'enthousiasme du groupe biopharmaceutique. Pour Credit Suisse, le profil de donanemab ne parvient pas à suffisamment se différencier de celui de l'aducanumab de Biogen, un traitement de l'Alzheimer dont un dossier de mise sur le marché a d'ores et déjà été déposé auprès de la FDA. Le bureau d'études fait par ailleurs remarquer que l'étude n'a atteint qu'un seul de ses quatre critères d'évaluation secondaires. Le titre Eli Lilly était en baisse de 8% ce lundi en début de journée, tandis que Biogen progressait de 1,5%.

