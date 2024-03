Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: le titre monte, BofA vise les 1000 dollars information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre Eli Lilly gagne plus de 3% vendredi à Wall Street, dopé par Bank of America qui a relevé son objectif de cours en évoquant les bonnes perspectives du tirzépatide, son médicament contre l'obésité.



D'après le bureau d'études, les ventes annuelles du tirzépatide pourraient dépasser les 60 milliards de dollars à horizon 2030, soit quatre fois plus que le chiffre attendu cette année.



Cet optimisme le conduit à rehausser son objectif de cours de 800 à 1000 dollars, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Le tirzépatide est un agoniste du récepteur du peptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP), une hormone qui réduit l'apport alimentaire et augmente la dépense énergétique, ce qui entraîne une réduction de poids.



Au-delà de la qualité de la franchise du groupe dans la perte de poids, BofA met en avant ses perspectives prometteuse dans les neurosciences, l'oncologie et l'inflammation-immunologie (I&I), cette dernière division étant appelée à générer, selon l'analyste, une croissance moyenne annuelle de 16% dans les cinq prochaines années.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.